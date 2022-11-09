Крым занял четвертое место в рейтинге регионов по итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Республика Крым стала четвертой в рейтинге регионов по итогам IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Республика Крым стала четвертой в рейтинге регионов по итогам финала IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который прошел 1 – 2 ноября в Уфе. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Ирина Кивико.

– Среди победителей из Крыма – три проекта, созданные в рамках республиканской комплексной программы сопровождения туриста «Гостеприимный Крым», реализуемой ГУП «Крымский туристский центр», который находится в ведении Министерства курортов и туризма РК, – приводит ее слова пресс-служба правительства РК.

Так, проект виртуальных прогулок «Крым в 3D», запущенный туристическим порталом Travel Crimea совместно с командой «Флай-Стар», завоевал гран-при в номинации «Лучшая онлайн-экскурсия по региону». Серия виртуальных прогулок «Музеи Крыма в 3D» удостоилась второго места в номинации «Лучшая музейная онлайн-экскурсия». «Карта гостя Крыма и Севастополя» заняла второе место в номинации «Лучший туристический путеводитель».

Участниками рейтинга стали 49 регионов страны, а всего в 2022 году на участие в премии был заявлен 571 проект из 67 регионов.

– В ближайшее время Попечительский совет Всероссийской туристской премии «Маршрут года» по итогам рейтинга и рекомендациям Экспертного совета премии определит номинантов на Всероссийскую туристскую премию Russian Travel Awards, финал которой пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге, – говорится в официальном сообществе премии во «ВКонтакте».

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