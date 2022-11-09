На ремонт степной дороги в центре Крыма потратят 941 млн рублей

Протяженность участка составляет 26,8 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму отремонтируют участок дороги от села Воронки до трассы Симферополь – Красноперекопск, стоимость контракта – 941 млн рублей. Распоряжение главы республики о выборе единственного подрядчика опубликовано на официальном сайте правительства РК.

– Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Воронки до автодороги Симферополь – Красноперекопск…», с ценой контракта 941 872 984 рубля 66 копеек, – говорится в тексте документа.

Протяженность данного участка составляет 26,8 км. Предельный срок исполнения контракта – 30 декабря 2023 года.

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