Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 15:54

На ремонт степной дороги в центре Крыма потратят 941 млн рублей

Протяженность участка - 26,8 километра
Дмитрий Коренев
Протяженность участка составляет 26,8 км

Протяженность участка составляет 26,8 км

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму отремонтируют участок дороги от села Воронки до трассы Симферополь – Красноперекопск, стоимость контракта – 941 млн рублей. Распоряжение главы республики о выборе единственного подрядчика опубликовано на официальном сайте правительства РК.

– Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Воронки до автодороги Симферополь – Красноперекопск…», с ценой контракта 941 872 984 рубля 66 копеек, – говорится в тексте документа.

Протяженность данного участка составляет 26,8 км. Предельный срок исполнения контракта – 30 декабря 2023 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50