В симферопольской школе открыли памятную доску погибшему участнику спецоперации

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В симферопольской школе №23 состоялось открытие мемориальной доски 21-летнему рядовому Максиму Старовойтову, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

– Сегодня на территории симферопольской школы № 23 состоялась церемония открытия памятной доски в честь бывшего ученика школы Старовойтова Максима Владиславовича, гвардии старшего матроса, пулеметчика 2-ой роты 382-ой отдельного батальона города Темрюк, 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. <...> 21 апреля 2022 года героически погиб, исполняя свой воинский долг, при выполнении боевого задания в городе Мариуполь, – говорится в сообщении.

Указом президента России Владимира Путина Максим Старовойтов представлен к ордену Мужества посмертно.

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