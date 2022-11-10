В многоквартирных домах Симферополя начали плановую проверку подвалов

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Управляющие компании Симферополя начали плановую проверку подвальных помещений в многоквартирных домах.

- Отмечу, что проверка заглубленных помещений на территории нашего города в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами, - цитирует «Крым 24» главу администрации крымской столицы Михаила Афанасьева.

Он отметил, что проверка - системная работа, которая проводится регулярно. Уже завершена уборка в 257 подвальных помещениях, в плане - еще 286.

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