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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:00

В многоквартирных домах Симферополя начали плановую проверку подвалов

Уже завершена уборка в 257 подвальных помещениях
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Управляющие компании Симферополя начали плановую проверку подвальных помещений в многоквартирных домах.

- Отмечу, что проверка заглубленных помещений на территории нашего города в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами, - цитирует «Крым 24» главу администрации крымской столицы Михаила Афанасьева.

Он отметил, что проверка - системная работа, которая проводится регулярно. Уже завершена уборка в 257 подвальных помещениях, в плане - еще 286.

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