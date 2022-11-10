В двух селах под Симферополем завершилось благоустройство за 38 миллионов рублей

Фото: Главное управление по реализации Нацпроектов

Под Симферополем завершилось благоустройство общественных территорий в селах Первомайское и Журавлевка, на что было израсходовано 38 миллионов рублей.

- Выполнены все намеченные работы по благоустройству и на территории Первомайского сельского Дома культуры с близлежащей парковой зоной, - цитирует КИА председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

Рабочие уложили новую тротуарную плитку, заменили уличное освещение, установили малые архитектурные формы и детскую игровую площадку. Территорию озеленили. Также на территории были установлены камеры видеонаблюдения. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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