Масштабное отключение воды произошло в Симферополе 10 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 10 ноября в связи с аварией на сетях, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, до 20.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Г. Сталинграда, улица М. Донского, улица Енисейская, улица Иртышская, улица Обская, улица М. Василевского, улица Амурская, улица Валдайская. Также возможны перебои в водоснабжении по улице Узловая и в селе Перово (район улиц Пригородной, Мира и Школьной).

Также до 14.30 без воды остались дома № 62 и 64 на улице Дружбы.

Кроме того, до 06.00 утра 11 ноября краны будут сухими на улицах: Киевская (от площади Н. Багрова до площади Куйбышева), Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта (и переулок), Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щерса (и переулок), Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова.

Также без воды до утра пятницы остались улицы Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), С. Перовской, Пирогова (и переулок), Дацуна, Б. Хохлова, И. Голубца, З. Рухадзе (частично), Ген. Родионова (частично), Кром того, до 06.00 часов утра 11 ноября краны будут сухими в микрорайонах «‎Битак» и «‎Солнечная Долина».

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