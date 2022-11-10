В Крыму бесплатно проведено 665 процедур ЭКО

В Республике Крым проведено уже 665 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Крым проведено уже 665 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

– В Республике Крым реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», в рамках которого проводятся мероприятия по осуществлению экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. На текущий момент проведено 665 лечебных циклов экстракорпорального оплодотворения, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект, направленный на увеличение суммарного коэффициента рождаемости, позволил сделать дорогостоящую процедуру доступной для граждан. Основанием для бесплатного проведения ЭКО является бесплодие, не поддающееся лечению, или заболевания, с которыми наступление беременности невозможно без этой процедуры.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году за счет средств базовой программы ОМС запланировано проведение не менее 779 процедур на сумму 96,7 млн рублей.

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