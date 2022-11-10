В Крыму утвердили порядок организации начальной военной подготовки в школах

В Крыму утвержден порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму утвержден порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов, документ опубликован на сайте правительства РК.

– Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по организации в Республике Крым обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год, – говорится в тексте документа.

Документом устанавливается порядок взаимодействий между органами власти республики, военными комиссариатами и воинскими частями для подготовки и проведения занятий по начальной военной подготовке (НВП) в школах и учреждениях СПО.

Так, уже в апреле-июле 2023 года пройдут сборы на базе воинских частей, занятия по огневой, строевой, тактической, физической, военно-медицинской подготовке и РХБЗ (радиационной, химической, биологической защите).

Будут проводиться соревнования по военно-прикладным видам спорта «Зарница», «Зарничка», «Орленок», военно-патриотические акции День призывника» и «День открытых дверей». Также будет организована работа по профессиональной подготовке и переподготовке учителей по данному курсу.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году.

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