Полицейский из Севастополя борется за победу на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Олег Гоменко - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя. Фото: Михаил Развожаев/Tg

Севастопольский полицейский примет участие на Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

- Олег Гоменко - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя. По количеству голосов он получил наиболее высокую оценку жителей Города-Героя и вышел в финал, - написал губернатор города-героя в своем Tg-канале.

Олег Гоменко - сотрудник органов внутренних дел в третьем поколении. Его прародитель и отец несли службу в органах правопорядка. Даже дочка Олега Александровича, Юлия, тоже решила связать свою жизнь с УВМД РФ по Севастополю, и пошла по стопам отца.

Четверть века Олег Гоменко посвятил службе в органах внутренних дел и за это время заслужил доверие и уважение жителей известного города.

Сегодня, 10 ноября, последний день голосования. Губернатор Севастополя предложил поддержать работника правопорядка, отдав за него голос на портале издательского дома «Комсомольская правда».

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