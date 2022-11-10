В семи магазинах на севере Крыма обнаружили продукты неизвестного происхождения

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Специалисты Южного управления Россельхознадзора обнаружили в семи магазинах Красноперекопска и Красноперекопского района продукты, представляющие угрозу жизни и здоровью покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– При осмотре общедоступных помещений установлено, что индивидуальные предприниматели осуществляют хранение и реализацию продукции животного происхождения, которая не имеет маркировки, содержащей информацию о наименовании, дате выработке, сроках годности, производителе, а именно: готовая рыбная продукция, охлажденная мясная продукция, мясные полуфабрикаты, рыба и рыбная продукция замороженная, готовая молочная продукция (сыр), – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, «в соответствии с законодательством указанная продукция признается некачественной и опасной, и в случае ее употребления несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Индивидуальные предприниматели получили предостережения о недопустимости подобных нарушений и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

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