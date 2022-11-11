Жителя Алушты заставили снести незаконный забор

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Крым

В Алуште судебные приставы заставили местного жителя снести незаконно возведенный забор. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

– Житель Алушты, занимаясь строительными работами на своем участке, самовольно воздвиг забор, заняв часть землевладения другого гражданина. Суд вынес решение о сносе незаконно возведенного строения, на основании которого в отделении судебных приставов по городу Алуште УФССП России по Республике Крым, в отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство, – говорится в сообщении.

Однако мужчина не торопился добровольно исполнять решение суда, а разъяснительные беседы ни к чему не привели.

Тогда судебный пристав-исполнитель привлек гражданина к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ и наложил на него временные ограничения на выезд за пределы России. Это подействовало на мужчину отрезвляюще, и под контролем судебных приставов он снес незаконное ограждение.

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