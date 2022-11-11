Кто пришел проститься с Кириллом Стремоусовым. Фото

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В пятницу, 11 ноября в соборе Александра Невского в Симферополе прошло отпевание замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Кто пришел на церемонию прощания – на фото.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Проводить политика в последний путь пришли чиновники регионального и федерального уровня: первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Киренко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и замглавы администрации региона Екатерина Губарева, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Напомним, Кирилл Стремоусов трагически погиб в ДТП под Геническом 9 ноября. Ему было 45 лет. По предварительной информации, виновником автоаварии стал водитель грузовика, столкнувшегося с машиной Стремоусова. Как отмечают в министерстве здравоохранения Херсонской области, в результате ДТП замглавы администрации региона получил многочисленные тяжелые травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

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