В крымском селе Останино открыли новую амбулаторию

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Крым

В селе Останино Ленинского района открыли новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

– Строительство объекта здравоохранения реализовано за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость возведения амбулатории составила 26,6 млн рублей, –говорится в сообщении.

Общая площадь модульного здания составляет 216 квадратных метров. Здесь есть регистратура, кабинеты приема пациентов, в том числе прививочный, смотровой и стоматологический, а также спецпомещения для хранения лекарств. Для маломобильных пациентов на входе установлен пандус и кнопки вызова персонала. Амбулатория будет обслуживать более 1300 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50