В Севастополе появились семейные экскурсии по Херсонесу Таврическому

В Херсонесе Таврическом много исторических объектов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе, а именно в музее-заповеднике Херсонес Таврический, можно побывать на семейной экскурсии «Время быть вместе».

- В рамках необычной интерактивной экскурсии гости совершат прогулку по улицам древнего города и осмотрят достопримечательности Северного и Портового районов, - рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Семейные ценности в античные времена, средневековье и в наши дни – это основная тема экскурсии, на которой также можно отвести душу в настольных играх.

Есть возможность попробовать свои силы в игре на гуслях и спеть в былинном караоке.

- Количество участников: от 2 до 5 человек. Стоимость: единый билет для всей семьи - 1000 рублей. Для участников спецоперации и членов их семей - бесплатно, - сообщили в музее-заповеднике.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50