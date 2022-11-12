Самые крупные птицы Крыма попали в фотоловушку

В Крымских горах подкормили черных грифов и белоголовых сипов. Фото: кадр видео Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

В Крыму в фотоловушку попали самые крупные птицы полуострова - краснокнижные стервятники, которые собрались на подкормочной площадке, устроенной специально для них.

- Прошла завершающая подкормка черных грифов и белоголовых сипов на подкормочных площадках, - сообщили в Алуштинском лесоохотничьем хозяйстве.

«Столовки» для огромных падальщиков - размах крыльев у белоголового сипа достигает 270 сантиметров, находятся в Симферопольском районе на плато Бабуган-яйла и горы Чатыр-Даг.

Всего в 2022 году для падальщиков провели 7 мясных выкладок на двух подкормочных площадках, то есть 14 «обедов».

Специалисты таким образом спасают черных грифов и белоголовых сипов от вымирания, но и вороны, которым ничего не грозит, судя по видео, тоже принимают активное участие в «пиршестве».

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