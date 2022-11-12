В Крыму в ДТП погибла молодая женщина и пострадали 3 маленьких детей

Произошло лобовое столкновение. Фото: МВД по Республики Крым

На Крымском полуострове произошла смертельная авария, в которой погибла молодая женщина, а 2 взрослых и 3 детей попали в больницу.

Вечером 11 ноября водитель автомобиля «ЗАЗ» в районе села Столбовое Сакского районе не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в автомобиль марки «Geely» - такова предварительная версия инцидента.

В лобовом столкновении травмы различной тяжести получили водитель и пассажир «Запорожца», а также 4 пассажиров Geely, среди которых 3 малолетних.

К огромному сожалению, произошло непоправимое - 34-летняя пассажирка Geely,скончалась от полученных травм. Оставшихся в живых пострадавших отвезли в больницу.

- Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Сакском районе, - сообщили в надзорном ведомстве.

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