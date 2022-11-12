В Симферополе ищут родных потерявшегося немого ребенка

Сотрудниками полиции разыскиваются законные представители несовершеннолетней. Фото: архив КП

В столице Крыма городе Симферополе найден ребенок, который не может рассказать, где он живет и кто его родители: девочку, которой на вид 10-11 лет, сотрудники полиции обнаружили вечером 11 ноября на улице Глухова

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: скрин cтраницы Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/VK

- Девочка не разговаривает. Она помещена в медицинское учреждение, - отметили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Приметы «потеряшки»: светлые волосы до плеч, темные глаза, одета в розовую куртку, джинсы и синюю кофту.

Всех, кто знает родителей, близких или опекунов несовершеннолетней, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: +7 (3652) 773-110, +7 (3652) 773-111 или 102.

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