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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 16:31

В Алуште агрессивная 18-летняя девушка пыталась проникнуть в церковь

Крымчанку задержали росгвардейцы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Патруль задержал нарушительницу. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

Патруль задержал нарушительницу. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

В одном из храмов Алушты, когда была ночь, молодая девушку перепрыгнула через церковную ограду, но сработала тревожная сигнализация и к месту инцидента выехал патруль.

- При задержании 18-летняя местная жительница, которая пыталась незаконно проникнуть в служебные помещения православного прихода, проявила агрессию к стражам правопорядка, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

Нарушительницу, которая предположительно, находилась в сильном наркотическом опьянении, передали сотрудникам местной полиции. В отделении, когда девушка придет в себя после ночного приключения, придется объяснять свои поступки и поведение. Не исключено, что придется и отвечать перед законом.

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