"Желтый" уровень опасности в Севастополе продлили Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщает правительство города.

- «Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Севастополя до 27 ноября,- говорится в сообщении.

Жителям города рекомендуют «всегда контролировать ситуацию вокруг себя», особенно в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

В случае обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить водителю, службы безопасности или полиции. Если же это беспилотный летательный аппарат – немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

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