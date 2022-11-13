Двух туристок сняли со скалы в Бахчисарае

Девушки не смогли спуститься со скалы без помощи спасателей. Фото: МЧС по РК

В Бахчисарайском районе две девушки застряли на скале Качи-Кальон у села Предущельное. Спуститься самостоятельно туристки не смогли, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

- По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску девушек и спуску их со скального выступа при помощи альпинистского снаряжения,- сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В спасательной операции участвовали четверо сотрудников МЧС и спецтехника. Помощь медиков девушкам не понадобилась.

В чрезвычайном ведомстве просят туристов перед походом в горы обязательно регистрировать даже небольшую группу в поисково-спасательной службе.

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