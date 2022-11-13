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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:43

В Крыму начали подготовку к «Елковороту 2023»

Организаторы проводят анкетирование, чтобы узнать, в каких населенных пунктах готовы участвовать в акции
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Акция по сбору новогодних деревьев для переработки ежегодно проходит по всей стране

Акция по сбору новогодних деревьев для переработки ежегодно проходит по всей стране

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму объявили о начале подготовки к постновогоднему «Елковороту 2023». Ежегодную акцию по сбору новогодних деревьев после праздников проводит общественное объединение «ЭкоКрым».

- Мы в активной фазе подготовки к главному посленовогоднему экологическому мероприятию,- сообщили организаторы.

К участию в акции приглашаются все желающие. Чтобы стать волонтером и помочь организовать «Елковорот» в Крыму, нужно всего лишь заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. В частности указать населенный пункт, в котором вы хотели бы организовать сбор елок и какую работу готовы взять на себя.

Напомним, акция проводится в Крыму уже пятый год подряд. Все собранные после праздников новогодние деревья отправляются на переработку или животным в зоопарки и зооуголки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50