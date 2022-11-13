В Крыму начали подготовку к «Елковороту 2023»

Акция по сбору новогодних деревьев для переработки ежегодно проходит по всей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму объявили о начале подготовки к постновогоднему «Елковороту 2023». Ежегодную акцию по сбору новогодних деревьев после праздников проводит общественное объединение «ЭкоКрым».

- Мы в активной фазе подготовки к главному посленовогоднему экологическому мероприятию,- сообщили организаторы.

К участию в акции приглашаются все желающие. Чтобы стать волонтером и помочь организовать «Елковорот» в Крыму, нужно всего лишь заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. В частности указать населенный пункт, в котором вы хотели бы организовать сбор елок и какую работу готовы взять на себя.

Напомним, акция проводится в Крыму уже пятый год подряд. Все собранные после праздников новогодние деревья отправляются на переработку или животным в зоопарки и зооуголки.

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