Военным, которые проходят реабилитацию в Ялте, передали гуманитарную помощь

Военнослужащим в Ялте передали гуманитарную помощь. Фото: Янина Павленко/Tg

Военнослужащим, которые проходят реабилитацию в Ялте, передали гуманитарную помощь. Об этом у себя в telegram сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Вместе с добрыми друзьями из Севастополя передали 60 наборов - спортивные костюмы, белье, фрукты, сладости, многое другое,- написала Павленко.

Для желающих оказать помощь военным Павленко также сообщила о потребности в теплых куртках и кроссовках 40-45 размеров.

По словам градоначальницы, у всех военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ялте – «отличный боевой настрой».

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