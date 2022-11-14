Советник главы Крыма опроверг фейк о якобы отравленной воде в Северо-Крымском канале

Советник главы Крыма призвал доверять только официальным источниками и проверять информацию Фото: Ирина ГЕРЦ

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг украинские фейки о якобы отравленной воде в Северо-Крымском канале.

- С водой в Крыму проблем нет. Более того - население пьет воду из местных водозаборов. Канал используется для орошения, - подчеркнул Крючков.

Напомним, в 2014 году Крыму отрезали доступ к днепровской воде. Русло перекрыла дамба, поэтому запасов пресной воды в водохранилищах хватало для нужд населения, но на поля ее подачу прекратили. Спустя время началась подача от 70 до 135 тысяч кубометров воды из артезианских источников в Феодосию, Керчь и Судак, а в 2017 году началось строительство закрытого водовода. С запуском в феврале этого года Северо-Крымского канала водовод решили все же достроить, а воду из канала пока использовать для орошения полей.

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