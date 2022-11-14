В Крыму начали продавать съедобные каштаны

Фото: "ForPost"

В овощном отделе одной из крупных торговых сетей Крыма теперь можно приобрести съедобные каштаны. В России самые крупные посадки этого вида - в Адыгее.

На территории Крымского полуострова, например, произрастает всего несколько таких деревьев, в то время как привычный всем каштан конский распространен по всему региону. Однако деревья эти относятся к разным семействам.

- Это две разные планеты, а совпадение названий пошло лишь из-за схожести плодов, - цитирует ForPost доцента кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Станислава Вишневского.

По его словам, каштан, который можно употреблять в пищу, относится к семейству буковые, а его ближайшие родственники - бук и дуб.

Съедобный каштан требователен: растение предпочитает почвы из песка, глины и довольно влаголюбивое.

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