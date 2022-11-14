Древнейший археологический комплекс в Евпатории, затопленный из-за порыва трубы, удалось сохранить

Археологический комплекс спасла стеклянная пирамида. Фото: Евпаторийский краеведческий музей/Вконтакте

Музеефицированный археологический комплекс «Северо-западный пригород Керкинитиды V-II вв. до н.э.» в Евпатории, пострадавший в результате порыва трубы 10 ноября, удалось сохранить. Об этом сообщает руководство Евпаторийского краеведческого музея. Напомним, из-за аварии на сетях водоснабжения на улице Дувановской, археологический комплекс оказался затопленным. Благодаря тому, что артефакты накрыты специальной стеклянно-металлической пирамидой, экспонаты не пострадали.

- Каменные экспонаты не пострадали, ущерб нанесен культурному слою, который занесен илом и подлежит чистке. После просыхания грунта сотрудники музея очистят экспонаты, строительные остатки и вымостку,- сообщили в музее.

10 ноября возле музея прорвало трубу. Фото: Евпаторийский краеведческий музей/Вконтакте

Под стеклянной пирамидой находятся фрагменты каменных строительных остатков стен помещения, круглой башни с плитовой вымосткой и жертвенника. Эту экспозицию дополняют каменные предметы из археологических раскопок.

Ранее врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов сообщил, что труба, которую прорвало возле музея, почти такая же древняя, как и сам краеведческий музей, октрытый в городе в 1921 году.

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