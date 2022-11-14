Почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью восстановлено

Фото: сайт «Почты Крыма»

С 10 ноября восстановлено почтовое сообщение между Крымом и Запорожской областью, прерванное 8 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба администрации Запорожской области в своем телеграм-канале.

Как уточняется, жители двух регионов могут получать и отправлять друг другу письма и посылки как по адресу проживания, так и в почтовом отделении. Почтовые индексы в Запорожской области приведены к российскому стандарту - к прежним индексам в начале кода добавляется цифра «2».

– Например: прежний индекс 72315, новый – 272315, – уточнили в пресс-службе.

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