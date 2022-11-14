В Ялте продавца магазина осудили за продажу алкоголя несовершеннолетнему

В Ялте продавца одного из местных магазинов осудили за продажу алкоголя подростку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте продавца одного из местных магазинов приговорили к исправительным работам за неоднократную реализацию алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, осуществляя торговую деятельность в качестве продавца в одном из магазинов по улице Блюхера в Ялте, не убедившись в совершеннолетии покупателя, вновь реализовал подростку 2005 года рождения алкоголь, – говорится в сообщении.

На этот раз на ялтинца завели уголовное дело по статье 151.1 УК РФ – «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.

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