Пьяный севастополец угрожал топором коммунальщикам, приехавшим спилить дерево

Жителя Севастополя задержали на угрозы в адрес работников коммунальной службы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе задержали местного жителя, который угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в УМВД города.

На улицу Нефедова приехали коммунальщики, чтобы спилить аварийное дерево. Одной из местных жительниц что-то не понравилось и началась словесная перепалка, к которой подключился буйный подвыпивший персонаж.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с топором в руках стал угрожать работникам предприятия расправой. Опасаясь за свою безопасность, один из них сообщил о случившемся в полицию, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, топор изъяли. Никто не пострадал.

- По факту угроз расправой и оскорблений в адрес сотрудников полиции проводится проверка, - добавили в ГИБДД.

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