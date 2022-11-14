В Симферополе в буксируемый автомобиль влетела иномарка, водитель погиб

Автомобиль на буксире стал участником ДТП в Симферополе. Фото: МВД по РК

На Западном обходе Симферополя в ДТП попал буксируемый автомобиль Chery Amulet. По сообщению пресс-службы МВД по РК, двигаясь в направлении улицы Маршала Жукова, водитель Toyota Land Cruiser, который буксировал Chery Amulet, на перекрестке не уступил дорогу Kia Cerato, двигавшемуся по «встречке» со стороны села Дубки. В результате столкновения 45-летний мужчина, который был за рулем Chery, погиб.

- Пострадала водитель транспортного средства Kia Cerato, а водитель Chery Amulet при доставлении в медицинское учреждение в карете скорой медицинской помощи от полученных трав скончался, - сообщили в МВД.

Водитель легковушки погиб по дороге в больницу. Фото: МВД по РК

В Госавтоинспекции напоминают, что за нарушение правил проезда перекрестков и проезд на «красный» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. За повторное правонарушение грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

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