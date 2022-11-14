В Симферополе ремонтируют скейт-парк «Таблетка»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

До конца года в Детском парке Симферополя завершатся работы по восстановлению скейт-площадки и монтажу веревочного городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– На прошлой неделе департаментом городского хозяйства администрации Симферополя был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение работ по обновлению скейт-площадки и монтажу «веревочного городка» в Детском парке крымской столицы, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На данный момент в зоне веревочного городка полностью установлен бортовой камень и опоры для нового аттракциона, проведены коммуникации. Сейчас рабочие кладут тротуарную плитку. В дальнейшем будет выполнено устройство уличного освещения и видеонаблюдения, установлена уличная мебель - скамейки и урны. В зоне скейт-парка сейчас снимается старое покрытие, после чего подрядчик приступит к бетонированию основания и ремонту конструкций.

Стоимость контракта – 47 миллионов рублей, срок выполнения работ – до 15 декабря.

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