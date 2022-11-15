В Крыму выбирают Королеву Бала хризантем 2022

В Крыму очень красивые хризантемы. Фото: Анна Корнилова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма начались выборы Королевы Бала хризантем 2022. Все желающие могут выбрать самый восхитительный на их взгляд сорт осеннего цветка и отдать за него голос.

- Традиционно в Никитском ботаническом саду выбирают Принцессу и Королеву Бала хризантем. Принцесса – это лучшая хризантема из мелкоцветковых хризантем. Королева – крупноцветковая хризантема, - объяснили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН), уточнив, что проголосовать можно и на выставочном участке, и онлайн на сайте и в социальных сетях Никитского Сада.

Выборы самого красивого цветка - занятие приятное, но не совсем простое, потому что на выставке цветов представлено 500 сортов, в том числе 205 сортов крупноцветковых хризантем. Хотя организаторы немного упростили задачу:

- Из крупноцветковых хризантем в финал вышли 27 сортов, которые мы и представляем для голосования.

Выбрать Королеву и Принцессу можно на сайте Сада или в соцсети.

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