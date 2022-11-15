В Симферополе 16 ноября отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

16 ноября часть Симферополя - 13 улиц и 3 переулка, временно останется без электричества. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонтных работ. Время «отключек» с 8.00 до 17.00

Где не будет света в Симферополе: - улицы Кечкеметская, 2-38 , 45; Садовая, 110; Смольная, 1-11 ; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16, 18; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Зеленая, 1-6; Металлистов, 2-34 , 1-37 ; Лунная, 1, 6 по ГП , 9в, 11, 17;

- переулки Трамвайный, 19; Февральский, 8-18 ; Городской, 1-15 ;

- проезд Земляничный, 3.

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