Крымская железная дорога готова к зиме на 100%

Фото: ФГУП «КЖД»

Готовность к зиме подразделений Крымской железной дороги работы составляет 100%, сообщили в пресс-службе предприятия.

- Проверена работа устройств пневмообдувки, электрообогрева, всего подготовлено 265 стрелочных переводов, - сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

Провели подготовку служебно-технических и санитарно-бытовых помещений предприятия, а также ревизию и испытание схем профилактического подогрева.

Кром того, была проведена работа по капремонту пути на новых и старогодных материалах в объеме 37,856 км и выполнен ремонт стрелочных переводов (14 комплектов).

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