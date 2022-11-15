Экс-вице-президент «Ростелекома» Иван Зима возглавил «Крымтелеком»

Фото: пресс-служба АО «Крымтелеком»

Бывший вице-президент ПАО «Ростелеком», создатель первого в Крыму российского интернет-провайдера «Миранда-медиа» Иван Зима назначен генеральным директором АО «Крымтелеком». Об этом сообщила пресс-служба компании.

– 25 октября 2022 года акционерное общество «Крымтелеком» возглавил новый генеральный директор - Зима Иван Иванович, – говорится в пресс-релизе.

Иван Зима работает в отрасли более 30 лет. В 1998 году начал карьеру в «Ростелекоме», прошел путь от ведущего инженера филиала до старшего вице-президента по развитию сетей связи компании. Под его руководством реализованы, в том числе, такие проекты как «Видеонаблюдение за выборами Президента РФ 2012» и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр Сочи-2014.

С 2014 по 2019 год Зима занимал должность генерального директора ООО «Миранда-медиа». В период его работы выполнена задача по созданию первого в российском Крыму оператора связи, предоставляющего услуги связи для всех сегментов рынка: В2В, В2О, В2G, В2С.

В октябре 2019 года возглавил макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком». В январе 2022 года назначен вице-президентом по цифровым регионам компании.

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