В Крыму бесследно исчезла 14-летняя девочка

Анифе Смаилова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры сообщили о пропаже 14-летнего подростка.

- Пропала Смаилова Анифе Рефатовна, 14 лет (2008года рождения), город Севастополь – город Симферополь, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие потеряли несовершеннолетнюю из поля зрения уже несколько дней тому назад – с 11 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка на подростка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 156 сантиметров рост, нормальное телосложение; карие глаза, темно-русые волосы.

Девочка была одета в бежевую куртку, синие джинсы и черные кеды.

Если вы видели этого подростка, будьте добры, звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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