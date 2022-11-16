33 крымских предприятия улучшают производительность труда

Для предприятий участие в нацпроекте является бесплатным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму 33 предприятия улучшают производительность труда в рамках нацпроекта «Производительность труда».

- В нацпроект входят 33 предприятия, численность персонала этих предприятий составляет более 11 тысяч человек, а суммарная выручка - 74 миллиарда рублей, - цитирует КИА зампредседателя Совета министров РК - министра финансов РК Ирину Кивико.

Главная цель проекта - поднять эффективность предприятий, улучшить навыки рабочих, оптимизировать внутренние ресурсы и тиражировать лучшие практики. К настоящему дню обучение прошли 504 сотрудника разных предприятий.

Вступить в нацпроект могут предприятия с оборотом более 400 миллионов рублей, из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.

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