Наплыва туристов в Крыму на Новый год-2023 не будет

На Новый год Крым останется без снега и наплыва туристов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На период новогодних праздников погода может и не порадовать жителей Крымского полуострова снегом, синоптики предрекают дожди и плюсовую температуру.

- На Новый год снега на Южном берегу Крыма ожидать не стоит. Ближе к началу рождественских каникул в Симферополе и северных районах полуострова возможно понижение температуры, в этот период вероятность выпадения снежных осадков высока, - сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Он отметил, что снежный покров в регионе, как правило, образуется к конецу января. Именно в этот период открывается горнолыжный сезон и начинаются интересные экскурсии. Однако эксперт отмечает значительное снижение спроса среди туристов на Крым.

По словам Вахрушева, бронирование на новогодние праздники, если сравнивать с показателями прошлого года, упали на 70%. В то же время многие отели и гостиницы не планируют открываться на этот период. Причину падения спроса специалист видит в авиасообщении с Крымом.

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