Жителям Херсонщины выдали 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму

В рамках сертификатов цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей Фото: Анастасия Осипова

Жителям Херсонской области на сегодняшний день выдано около 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья в Крыму. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.

- На сегодняшний день граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства России, - отметил министр.

По словам Никиты Тарасова, жители Херсонщины могут получить жилье по сертификату как на первичном, так и вторичном рынках. Цена квадратного метра при этом составляет 83 тыс. 420 рублей, поэтому вариантов выбора много.

На сегодняшний день уроженцам нового региона России выдали уже порядка 300 таких сертификатов.