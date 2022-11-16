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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:04

Жителям Херсонщины выдали 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму

Приобрести квартиры или частные дома можно как на первичном, так и вторичном рынке
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В рамках сертификатов цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей

В рамках сертификатов цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей

Фото: Анастасия Осипова

Жителям Херсонской области на сегодняшний день выдано около 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья в Крыму. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.

- На сегодняшний день граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства России, - отметил министр.

По словам Никиты Тарасова, жители Херсонщины могут получить жилье по сертификату как на первичном, так и вторичном рынках. Цена квадратного метра при этом составляет 83 тыс. 420 рублей, поэтому вариантов выбора много.

На сегодняшний день уроженцам нового региона России выдали уже порядка 300 таких сертификатов.