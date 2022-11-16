В Массандре после капремонта открыли школу искусств

Фото: Янина Павленко, yanina_pavlenko

Массандровская детская школа искусств открылась после проведения капитального ремонта. На восстановление здания дореволюционной постройки ушло два года и 13,5 млн рублей, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Отремонтировано буквально все - от фундамента до кровли, с благоустройством территории. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 13,5 млн рублей. Еще 2 млн – на мебель, оборудование и музыкальные инструменты, – написала она в своем телеграм-канале.

В 2021 году Массандровская детская школа искусств отметила 25-летний юбилей. Сейчас здесь проходят обучение 173 ребенка. Функционируют шесть отделений: фортепиано, скрипка, гитара, духовые инструменты, академический вокал и хореография.

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