Специалист рассказал, какую пиротехнику в Крыму можно использовать

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС вместе с полицией и органами власти проводят профилактические рейды по недопущению продажи и запуска салютов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На территории Крыма в настоящий момент действует запрет на использование салютов и фейерверков, но допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов.

- На всей территории Республики Крым введены ограничения на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности. Это хлопушки, бенгальские огни и настольные пиротехнические фонтаны, так называемые фонтаны холодного огня, - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец в эфире радио «‎Спутник в Крыму».

Под запрет попадают не только салюты, ракеты и фейерверки, но и обычные петарды, так как большая их часть соответствуют второму классу опасности и имеет радиус опасной зоны до пяти метров.

В то же время запуск пиротехнических изделий 4 и 5 классов опасности разрешен специализированными организациями, которые получили соответствующие разрешения, и органам власти.

Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя действует «желтый» уровень террористической опасности.

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