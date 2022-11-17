В Симферополе столкнулись две легковушки на Объездной

Авария произошла утром 17 ноября Фото: Ирина ГЕРЦ

В Симферополе утро 17 ноября задалось ни у всех. На пересечении улиц Объездная и Маршала Жукова произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Фотографиями с места событий поделился читатель «КП-Крым».

По словам очевидца, спровоцировала аварию, предположительно, девушка, выезжавшая с с Маршала Жукова.

- Девушка за рулем белой машины не убедилась в безопасности маневра при повороте на главную, - рассказал читатель «КП».

К счастью, обошлось без пострадавших.