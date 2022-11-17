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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:47

В Симферополе столкнулись две легковушки на Объездной

В ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Авария произошла утром 17 ноября

Авария произошла утром 17 ноября

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Симферополе утро 17 ноября задалось ни у всех. На пересечении улиц Объездная и Маршала Жукова произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Фотографиями с места событий поделился читатель «КП-Крым».

По словам очевидца, спровоцировала аварию, предположительно, девушка, выезжавшая с с Маршала Жукова.

- Девушка за рулем белой машины не убедилась в безопасности маневра при повороте на главную, - рассказал читатель «КП».

К счастью, обошлось без пострадавших.

Девушка за рулем белого автомобиля не убедилась в безопасности маневра при повороте

Девушка за рулем белого автомобиля не убедилась в безопасности маневра при повороте

Фото: Ирина ГЕРЦ