Исторический центр Алупки реконструируют за 215 миллионов рублей

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

В 2023 году в Алупке будет реализован проект «Старый город» за счет федеральной субсидии в размере 215 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Благоустройство (установка МАФов и навигации, подсветки, вывесок в едином стиле) сохранит и подчеркнет особенность городка, его неповторимую атмосферу, - написала градоначальница в своем Tg-канале.

Ремонту подлежат фасады зданий, также в планах оборудовать новые парковки, установить скамейки и сделать освещение. В некоторых местах при необходимости проведут дорожные и противооползневые работы.

Масштабы предстоящей работы большие, поэтому в рамках одного гранта, по словам Павленко, их не выполнить - будут определяться дополнительные источники финансирования.

- Работы немало, и она очень непростая, учитывая большое количество памятников архитектуры, которые являются объектами культурного наследия и охраняются законом, - сказал Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Напомним, ранее Крым стал единственным регионом России, который выиграл два гранта на обустройство исторических центров городов - это экскурсионный маршрут в Евпатории «Малый Иерусалим» и Алупка, где будет благоустроен весь маршрут от Воронцовского парка до площади Ленина.

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