В Крыму 17 ноября выявили 28 новых случаев COVID-19

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 28 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 209 379. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 349 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период - 202 012, - говорится в сообщении.

Смертей от ковида за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 8 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 303. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписаны 2 пациента. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 51 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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