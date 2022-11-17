В Крыму суд оставил без изменения приговор мужчине, разграбившему братскую могилу жертв фашизма

Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор жителю Симферопольского района, который разграбил воинское захоронение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор жителю Симферопольского района, который разграбил воинское захоронение. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Согласно приговору суда первой инстанции, подсудимый весной 2021 года умышленно повредил Братскую могилу мирных жителей – жертв фашистского террора 1941-1943 г. с целью поиска и извлечения ценных предметов. В Братской могиле, расположенной на территории Симферопольского района, захоронено около 26000 граждан, из числа которых 20000 захороненных являются мирными гражданами, а также 6000 - военнослужащие, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 года, – говорится в сообщении.

Симферопольским районным судом мужчина был признан виновным по части 1 статьи 243 УК РФ – «Повреждение объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», а также по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – «Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны».

В ходе того заседания мужчина полностью признал свою вину. Он был приговорен к двум годам семи месяцам и 20 дням колонии-поселения. Верховный суд Крыма по итогам апелляционного рассмотрения оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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