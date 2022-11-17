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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 15:10

В Крыму суд оставил без изменения приговор мужчине, разграбившему братскую могилу жертв фашизма

Он приговорен к 2 годам 7 месяцам лишения свободы
Дмитрий Коренев
Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор жителю Симферопольского района, который разграбил воинское захоронение

Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор жителю Симферопольского района, который разграбил воинское захоронение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор жителю Симферопольского района, который разграбил воинское захоронение. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Согласно приговору суда первой инстанции, подсудимый весной 2021 года умышленно повредил Братскую могилу мирных жителей – жертв фашистского террора 1941-1943 г. с целью поиска и извлечения ценных предметов. В Братской могиле, расположенной на территории Симферопольского района, захоронено около 26000 граждан, из числа которых 20000 захороненных являются мирными гражданами, а также 6000 - военнослужащие, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 года, – говорится в сообщении.

Симферопольским районным судом мужчина был признан виновным по части 1 статьи 243 УК РФ – «Повреждение объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», а также по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – «Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны».

В ходе того заседания мужчина полностью признал свою вину. Он был приговорен к двум годам семи месяцам и 20 дням колонии-поселения. Верховный суд Крыма по итогам апелляционного рассмотрения оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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