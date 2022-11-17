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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 18:32

Скорая столкнулась с грузовиком в Крыму, есть пострадавшие

На месте работает наряд ГИБДД
Дмитрий Коренев
Дорожная авария с участием кареты скорой помощи произошла на севере Крыма

Дорожная авария с участием кареты скорой помощи произошла на севере Крыма

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожная авария с участием кареты скорой помощи произошла на севере Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, около 17:40 на автодороге «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта, вблизи МАПП «Джанкой» водитель автомобиля СМП не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в грузовик International в составе полуприцепа, который остановился на проезжей части.

– В результате ДТП водитель кареты скорой помощи получил телесные повреждения. Двум пассажирам, фельдшерам кареты скорой помощи, оказана разовая медицинская помощь, – сообщили в ведомстве.

Пациентов в салоне автомобиля не было.

На месте работает наряд ГИБДД.

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