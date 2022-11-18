В Крыму изменили график движения электричек на 22, 24, 25, 29 и 30 ноября

Крымская пригородная электричка. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Крымские пригородные электрички будут временно ходить по новому расписанию.

- Из-за ремонта на станции Инкерман-1 изменяется график движения поездов №6929 и №6932. Изменения будут действовать 22, 24, 25, 29 и 30 ноября, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания)

Во-первых, у поезда № 6929 Бахчисарай – Севастополь график меняется на участке Мекензиевы Горы - Севастополь: Мекензиевы Горы 06.27-06.45; о.п.1529 км 06.56-06.57; Пл 1531км 07.01-07.02; Инкерман-1 07.05-07.06; Севастополь 07.17.

Во-вторых, поезд № 6932 Севастополь – Симферополь назначается в сообщении Мекензиевы Горы - Симферополь. Отправление из Мекензиевых Гор в 5.30, а далее согласно графику.

В ведомстве отметили, что для подвоза пассажиров на поезд № 6932 со станции Севастополь будет курсировать автобус. Отправление с ж/д вокзала Севастополь в 4.10, прибытие на автобусную остановку у станции Инкерман-1 4.40, отправление в 4.42, далее прибытие на автобусную остановку у станции Мекензиевы Горы в 5.10.

Пассажирам, если будет что-то непонятно, можно уточнить информацию по телефонам: 8 (800)-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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