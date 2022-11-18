Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 27 ноября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымом сохранится до 27 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта «‎Симферополь».

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 27 ноября 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Также в настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50