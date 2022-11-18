В Крыму 18 ноября выявили 26 случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 18 ноября выявлено 26 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 405 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 358 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, выздоровевших за весь период - 202 025, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие 24 часа выявили 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Троих человек госпитализировали. Смертей за прошедшие 24 часа в городе не выявлено.

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