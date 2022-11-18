Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 7:50

В Ботаническом саду КФУ в Симферополе появилась скамья примирения

Второй такой арт-объект установят в Севастополе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Конструкция скамьи располагает к примирению поссорившихся влюбленных. Фото: пресс-служба КФУ

Конструкция скамьи располагает к примирению поссорившихся влюбленных. Фото: пресс-служба КФУ

В Ботаническом саду имени Багрова Крымского федерального университета появился необычный арт-объект - скамья примирения. Как рассказали в пресс-службе КФУ, кованое изделие разместили в тихом местечке возле водоема.

Скамья установлена в рамках общественного проекта, цель которого - показать ценность человеческих чувств.

- От простых скамеек она отличается тем, что сесть на нее можно только в самом центре. Даже если пара попытается расположиться по краям, конструкция скамьи все равно сведет влюбленных вместе, - отметила координатор общественного проекта Оксана Белова.

Силами участников было собрано 100 тысяч рублей, поэтому арт-объектов на полуострове будет два - в скором времени второй установят в Парке Победы в Севастополе.