В Керчи штормовой ветер повалил деревья на линии электропередачи в ночь на 18 ноября

Фото: Святослав Брусаков/Tg

В Керчи в ночь на 18 ноября из-за штормового ветра упали несколько деревьев, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. Коммунальщики уже приступили к устранению последствий.

Фото: Святослав Брусаков/Tg

- Повалены деревья, есть случаи повреждения линий электропередач. С раннего утра рабочие бригады зеленхоза и муниципального предприятия «‎Жилсервискерчь» отрабатывают заявки, поступившие в ЕДДС, - написал Брусаков в своем Tg-канале.

В то же время, по его совам, энергетики устраняют прорывы на сетях, а газовщики проверяют состояние труб, на которые упали ветки.

Напомним, на территории Крымского полуострова 18 ноября продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещали снег, дождь и сильный ветер. Жителям республики стоит соблюдать осторожность и не планировать дальние поездки.

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